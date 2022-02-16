"ПСЖ" на останніх секундах отримав перемогу над "Реалом"

У вівторок, 15 лютого, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ грав проти іспанського "Реала". Поєдинок проходив на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершився перемогою господарів поля, повідомляє УНІАН.

ПСЖ мав невелику перевагу в першому таймі і був момент у Мбаппе, щоб забити проте француз не зміг переграти воротаря "Реала".

У другому таймі, на 61-й хвилині матчу ПСЖ отримав чудову можливість забити гол. За фол проти Мбаппе суддя призначив пенальті, проте приголомшливо зіграв Тібо Куртуа, який відбив удар Ліонеля Мессі з "точки".

Друга половина гри пройшла під сильним тиском паризького клубу, який створив багато моментів біля воріт "Реала", але фантастично грав бельгійський воротар "галактікос", не дозволяючи французам забити.

Однак попри майстерність Куртуа, все ж зберегти свої ворота "сухими" мадридському клубу не вдалося. У самій кінцівці матчу гол Кіліана Мбаппе приніс перемогу господарям поля.

ПСЖ - Реал - 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Кімпембе, Маркіньос, Нуну Мендеш, Паредес, Данілу (Гуйє, 87), Верратті, Мбаппе, Мессі, Ді Марія (Неймар, 73)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 75), Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч (Вальверде, 82), Асенсіо (Родріго, 72), Бензема (Бейл, 87), Вінісіус (Азар, 82)

Попередження: Верратті, Данилу, Кімпембе, Паредес - Каземіро, Мілітао, Менді, Родріго

Відео гола:

Удар Мессі з пенальті:

Матч-відповідь ПСЖ і "Реал" Мадрид зіграють 9 березня. Гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Додамо, що в цей день був зіграний ще один матч 1/8 фіналу ЛЧ, в якому англійський "Манчестер Сіті" в гостях грав проти португальського "Спортінга". Поєдинок завершився впевненою перемогою "городян".

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне