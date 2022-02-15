Затверджено склад комісії з обрання очільника НАБУ

Затверджено склад комісії з обрання очільника НАБУ
Фото: НАБУ

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Як інформує урядовий сайт﻿, 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну прийняли рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

В уряді повідомляють, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатурі та роботі правоохоронних органів". До складу комісії увійшли:

  • Карен Гринавей
  • Драго Кос (член комісії з обрання голови САП)
  • Микола Кучерявенко
  • Кирило Легень
  • Повілас Малакаускас
  • Олексій Савчук

Кабінет міністрів заявляє, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.

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