Затверджено склад комісії з обрання очільника НАБУ

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Як інформує урядовий сайт﻿, 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну прийняли рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

В уряді повідомляють, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатурі та роботі правоохоронних органів". До складу комісії увійшли:

Карен Гринавей

Драго Кос (член комісії з обрання голови САП)

Микола Кучерявенко

Кирило Легень

Повілас Малакаускас

Олексій Савчук

Кабінет міністрів заявляє, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.