В Австрії заявили, що "СП-2" не запуститься під час військової агресії РФ

Міністр у справах Європи та конституції у відомстві федерального канцлера Австрії Каролін Едтштадлер заявила, що Європейський союз не допустить запуску в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» за умови військової агресії Росії проти України, повідомляє Лента.Ру.

«Давайте бути реалістичними, а чи не наївними. "Північний потік-2" добудований, але не отримав дозвіл на експлуатацію. Якщо справа дійде до військового конфлікту [Росії з Україною], ніхто не дасть цього вирішення» , - сказала міністр у відповідь на запитання журналіста Der Standard, якими можуть бути санкції проти Росії у крайньому випадку.

Міністр також вважає, що Росії не вдалося поділити Європейський Союз у справі спільних дій європейських країн у відповідь на події в Україні.