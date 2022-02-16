Глава Пентагону прибув до Брюсселя на зустріч НАТО

Глава Пентагону Ллойд Остін 15 лютого ввечері прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО" , - заявив міністр оборони США в Twitter.

Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.

Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022

Міністр оборони США відвідає Бельгію, Польщу та Литву. Обговорить ситуацію навколо України.