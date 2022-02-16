Верещук озвучила умови проведення референдуму щодо "Мінська"

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що проведення референдуму щодо "Мінських угод" можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів, повідомляє УНІАН.

"Президент припустив таку можливість, якщо не залишиться інших варіантів та інших інструментів" , - зазначила Верещук в ефірі "Право на владу".

Міністр додала, що наразі їй невідомо про якісь серйозні обговорення такого референдуму чи його детальне планування.

Також вона не вбачає прямого тиску західних партнерів на Україну щодо виконання "Мінських угод". Про це вона заявила, відповідаючи на запитання щодо того, чи правда, що західні партнери тиснуть на Україну, щоб вона виконала "Мінські домовленості" у тій черговості, у якій вони були прописані під час підписання.

"Мені невідомо нічого про тиск… Я можу сказати лише словами Володимира Зеленського: Мені відомо лише про те, що наші союзники пропонують сідати і розмовляти, в тому числі напряму з ОРДЛО, в тому числі у різній модальності. Були різні модальності, які пропонували нам західні партнери, але заявити про прямий тиск я не можу" , - зазначила Верещук.

Міністр також прокоментувала слова канцлера Німеччина Олафа Шольца про те, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв йому представити на обговорення в Тристоронній контактній групі законопроєкти щодо статусу Донбасу, зміни до Конституції України та підготовки виборів.