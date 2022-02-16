Кива сообщил, що не повернеться до України

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива не має наміру повертатися до України. Також він не хоче воювати з агресором у разі повномасштабного вторгнення, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив у своєму зверненні до президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі нардепа.

Ілля Кива заявив, що не збирається назад до України. Джерело: кадр відео

Причиною для відмови повертатися в країну Кива назвав нібито переслідування за "іншу позицію" та "критику влади".

Також він звинуватив керівництво країни у "пригніченні свободи слова", а також "підтримці націоналістів та фашистів".

"Не моя війна… американська історія. Не буду я тебе захищати, Зеленський, і не віддаватиму своє життя" , – сказав Кива.

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