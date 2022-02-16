У Білому домі не назвали організаторів кібератак в Україні

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, кого вони вважають відповідальним за останні кібератаки в Україні. Цю заяву вона зробила у відповідь на запитання одного з журналістів про те, "чи приписують США ці атаки Росії", пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"У мене нічого немає на даний момент щодо атрибуції" , - відповіла Псакі.

Глава пресслужби зазначила, що в Білому домі підтримують постійний контакт з представниками української влади.