"Українцям слід навести будильники" - Пєсков про можливе вторгнення

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення британських ЗМІ щодо планів Росії напасти на Україну сьогодні вночі.

Як повідомляє "РИА Новости﻿", представник Кремля прокоментував інформацію видань The Sun і Mirror про те, що російські війська, найімовірніше, розпочнуть вторгнення в Україну 16 лютого о третій годині.

На запитання, чи варто українцям переживати, чи вони можуть сьогодні спати спокійно, Пєсков відповів:

"Їм краще завести будильники на цей час і переконатися, що вторгнення не буде".