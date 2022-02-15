"Українцям слід навести будильники" - Пєсков про можливе вторгнення
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення британських ЗМІ щодо планів Росії напасти на Україну сьогодні вночі.
Як повідомляє "РИА Новости", представник Кремля прокоментував інформацію видань The Sun і Mirror про те, що російські війська, найімовірніше, розпочнуть вторгнення в Україну 16 лютого о третій годині.
На запитання, чи варто українцям переживати, чи вони можуть сьогодні спати спокійно, Пєсков відповів:
"Їм краще завести будильники на цей час і переконатися, що вторгнення не буде".