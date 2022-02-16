У Білому домі виключили можливість пом'якшення Китаєм санкцій проти РФ

Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявила, що Китай не здатний допомогти Росії пом'якшити збитки від можливих західних санкцій, повідомляє Лента.Ру.

Також Псакі прокоментувала зустріч президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася 4 лютого.

"Я б сказала, що зустріч, яку вони провели кілька тижнів тому, відображала той підхід, який ці країни обрали вже якийсь час тому, він полягає у зближенні" , - зазначила вона.

Прессекретар Білого дому висловила впевненість у тому, що Китай не зможе компенсувати економічні втрати, які зазнає Росія у разі запровадження проти неї санкцій.