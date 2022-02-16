Обстановку на кордонах України моніторить безпілотник США

Американський розвідувальний безпілотник помітили над Україною у перші години середи, 16 лютого. Він моніторить ситуацію навколо Києва, у східних областях і в країнах, що межують з Україною, на тлі інформації про можливе вторгнення РФ, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar 24. Йдеться про стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4A Global Hawk (бортовий номер 04-2021, позивний #FORTE11).

Він стартував з американської авіабази в Італії і з ранку 15 лютого курсує в повітряному просторі України, літаючи від українсько-білоруського кордону до Києва та Азовського моря на схід від лінії зіткнення з ОРДЛО.

Global Hawk. Джерело: flightradar24.com

Зазначимо, що Global Hawk може бути в повітрі до 32 годин і є найбільшим за розмірами та масою серійним БПЛА у світі.