США не тиснутимуть на Україну щодо членства НАТО - Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не чинитимуть натиск на Україну та інші країни. Зокрема, це стосується вступу або невступу в ті чи інші альянси, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не підіймалося" , - сказала Псакі на брифінгу в Білому домі..