Opera стала першим браузером, що підтримує вебадреси з емодзі

Браузер Орега тепер підтримує вебадреси, що містять тільки емодзі, повідомляє УНІАН.

Проєкт реалізується спільно з платформою Yat, яка продає URL-адреси з декількох емодзі. Сторінки Yat - це унікальні домени, що генеруються, коли хтось купує рядок емодзі.

Власники Yat зможуть створювати NFT зі свого рядка смайлів. Надалі користувачам можуть дозволити підключати їх до електронних платежів.

Повідомляється, що нововведенням вже користуються відомі музиканти: Lil Wayne, Стів Аокі, G-Eazy Kesha, Young Money, 3LAU і Disclosure.