США вимагають від РФ доказів відсутності планів нападу на Україну
Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вимагає від Росії надати докази відсутності планів вторгатися в Україну, повідомляє Лента.Ру.
Її слова наводить одна із нідерландських телерадіокомпаній. Так вона відповіла на питання, чи є докази того, що вторгнення РФ неминуче.
"Докази нададуть самі росіяни. Ми надаємо інформацію, яку бачимо, продовжуючи підтримувати дипломатичний підхід", - сказала Томас-Грінфілд.
За її словами, лише президент Росії Володимир Путін і самі росіяни точно знають, які у них наміри.
"Тому ми сподіваємось, що вони оберуть дипломатію, а не конфронтацію" , - зазначила постпред США.