США вимагають від РФ доказів відсутності планів нападу на Україну

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вимагає від Росії надати докази відсутності планів вторгатися в Україну, повідомляє Лента.Ру.

Її слова наводить одна із нідерландських телерадіокомпаній. Так вона відповіла на питання, чи є докази того, що вторгнення РФ неминуче.

"Докази нададуть самі росіяни. Ми надаємо інформацію, яку бачимо, продовжуючи підтримувати дипломатичний підхід" , - сказала Томас-Грінфілд.

За її словами, лише президент Росії Володимир Путін і самі росіяни точно знають, які у них наміри.