У зоні ООС військові провели стрілянини з ПТРК NLAW

У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141, повідомляє Українська правда.

"На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк" , - поінформував штаб ООС у facebook.

Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.