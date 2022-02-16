Ще одна людина вилікувалась від ВІЛ

Четверта людина у світі вилікувалась від ВІЛ-інфекції за допомогою пересадки стовбурових клітин та переливання пуповинної крові, повідомляє Лента.Ру.

Як пише The Wall Street Journal, у жінки було зафіксовано лейкемію через чотири роки після виявлення у неї ВІЛ. Нью-йоркські лікарі пересадили пацієнтці стовбурові клітини її родича з рідкісною генетичною мутацією, що перешкоджає розмноженню вірусу. Також їй перелили пуповинну кров від немовляти.

Після лікування жінка не проходить антиретровірусну терапію з жовтня 2020 року, оскільки ознак ВІЛ-інфекції з того часу не спостерігалося.