У партії Макрона заявили, що Україна може вийти з "Мінська"

Депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї Валерія Фор-Мунтян вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують, повідомляє УНІАН.

"Нормандський формат збирається лише для того, щоб домовитися про виконання Мінських угод. Але тут проблема. Україна каже, що Мінські угоди вже не підходять" , - сказала Фор-Мунтян в інтерв’ю Європейській правді.

Вона додала, що "тягнути й продовжувати цю ситуацію – ні до чого хорошого це не приведе".

"Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно" , - вважає депутатка.

На її думку, зараз сторони "просто витрачають час".