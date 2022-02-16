Блінкен не виключає "акт агресії" РФ на цьому тижні

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня", повідомляє Українська правда.

"Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – ред.) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України. Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому і використовують досі, включно з провокаціями, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували заздалегідь. Це те, на що вони здатні, і висвітлення, можливо, є способом уникнути цього" , - цитує Держдеп заяву Блінкена.

Блінкен зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною має єдине пояснення – "це черговий акт агресії". Крім того, держсекретар наголосив, що ескалацію Росії варто розглядати в контексті історії, зокрема 2014 року, пов’язаної з окупацією Криму і частини Донбасу.