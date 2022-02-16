Блінкен не виключає "акт агресії" РФ на цьому тижні

Блінкен не виключає "акт агресії" РФ на цьому тижні

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня", повідомляє Українська правда.

"Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – ред.) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України. Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому і використовують досі, включно з провокаціями, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували заздалегідь. Це те, на що вони здатні, і висвітлення, можливо, є способом уникнути цього", - цитує Держдеп заяву Блінкена.

Блінкен зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною має єдине пояснення – "це черговий акт агресії". Крім того, держсекретар наголосив, що ескалацію Росії варто розглядати в контексті історії, зокрема 2014 року, пов’язаної з окупацією Криму і частини Донбасу.

"Ми робимо все можливе, щоб переконати Росію в тому, що вона повинна стати на дипломатичний шлях, шлях діалогу, щоб врегулювати будь-які розбіжності мирним шляхом, але, якщо вона буде продовжувати агресію, ми повністю готові до цього, у тісній координації з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами", – сказав Блінкен.

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