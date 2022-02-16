У ЄС відреагували на голосування Думи за визнання "ЛДНР"

Євросоюз розширить пакет санкцій проти Росії, якщо вона визнає так звану "ЛДНР". Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Корреспондент.

"Резолюція Держдуми Росії про визнання так званих "ЛДНР" "суверенними державами" суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції" , - написав Рінкевичс у Twitter.

З аналогічною заявою виступили також глави МЗС Литви та Естонії.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан, своєю чергою, назвав плани Росії визнати "ЛДНР" наступом на Україну без зброї.