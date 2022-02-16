СБУ повідомила про затримання агентки РФ, яка збирала дані силовиків

СБУ затримала агентку РФ, яка збирала розвідувальні дані для скоєння вибухів проти підрозділів української спецслужби на сході України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує пресслужба відомства, під час слідчо-оперативних дій у Луганській області затримано агента так званого "МДБ ЛНР".

"Вона збирала розвіддані для здійснення ворожих атак з використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на сході нашої держави" , - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затримано місцеву жительку, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань на ВОТ ОРЛО. За завданням свого куратора агент збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини.

Для передачі отриманої інформації виявлені закриті канали зв'язку.

"Завдяки оперативному реагуванню співробітників української спецслужби вдалося запобігти вчиненню вибухів, спрямованих проти підрозділів СБУ, задіяних у проведенні операції Об'єднаних сил" , - зазначили у відомстві.

Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.