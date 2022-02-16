США в ОБСЄ прокоментували заяву РФ про відведення військ

Сполучені Штати взяли до уваги заяву міноборони РФ про відведення військ від кордону України, однак зважатимуть не лише на слова, а й на дії. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер

"Ми беремо до уваги заяву представників РФ про те, що російські частини з Південного та Західного військових округів "повернуться до місць постійної дислокації". Як завжди, ми будемо дивитися на те, що робить Російська Федерація, а не лише на те, що вона говорить" , - сказав він у Відні на терміновій зустрічі держав-учасниць ОБСЄ, присвяченій обговоренню посилення військ РФ біля кордону з Україною.

Карпентер зазначив, що Сполучені Штати вітають рішення України активувати Віденський документ та скликати зустріч в ОБСЄ для обговорення широкомасштабного нарощування Росією військ. Водночас він висловив жаль, що РФ відмовилася брати участь у цьому засіданні та пояснити свою військову діяльність.

"Росія не лише відмовилася визнати законні занепокоєння України щодо безпеки - вона навіть відмовилася взяти брати участь в одному з основоположних заходів режиму зниження ризиків ОБСЄ" , - заявив Карпентер.

Він звернув увагу на цинічну заяву Росії, яка назвала "провокацією" активацію Україною режиму зменшення ризиків Віденського документа ОБСЄ. "Лише уявіть собі. Запит на інформацію, поданий у встановленому порядку, кваліфікується як "провокація", - зазначив американський посол.

Карпентер також назвав "відвертою брехнею" заяви РФ про те, нібито Україна зібрала 120 тис. військових для "збройного вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту". На його переконання, ці російські заяви також можуть бути спрямовані на створення Росією приводу для початку військових дій.

"Сполучені Штати разом із багатьма іншими державами-учасницями, представленими сьогодні, серйозно стурбовані наслідками дуже незвичайної військової діяльності Росії та великою ймовірністю подальшого вторгнення в Україну. Ми категорично відкидаємо твердження про те, що занепокоєння України та міжнародної спільноти є причиною, а не наслідком ескалації з боку Росії" , - заявив посол США в ОБСЄ.

За його словами, скупчення РФ біля кордону з Україною та на тимчасово окупованій території принаймні 90-95 батальйонно-тактичних груп "не можна заперечувати чи пояснювати технічними аспектами".