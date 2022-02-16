Російського адмірала судитимуть за підбурювання українських офіцерів до держзради

В Україні заочно судитимуть колишнього першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ за підбурювання українських офіцерів до державної зради, повідомляє Укрінформ.

Як інформує Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва ОГП завершене спеціальне досудове розслідування та скерований до суду обвинувальний акт стосовно начальника штабу - першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ.

Обвинуваченому інкриміноване пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни.

Слідство встановило, що з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж її території він схиляв українських офіцерів зі штабу Севастопольської морської бази та командування Військово-морських сил ЗСУ до вчинення державної зради - переходу на бік ворога в період збройного конфлікту. При цьому офіцерам погрожували застосуванням військовослужбовцями РФ фізичного насильства та зброї.

Сьогодні обвинувачений адмірал обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ РФ - першого заступника головнокомандувача ВМФ РФ.