Світова COVID-смертність виросла на 4% - ВООЗ

За тиждень з 7 по 13 лютого у світі коронавірусом заразилися 16 097 642 особи, від ускладнень інфекції померло 74 494 жителів планети. Такі дані 15 лютого оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Корреспондент.

Як зазначено, у порівнянні з попереднім тижнем, кількість виявлених випадків інфікування знизилася на 19%, тоді як смертність зросла на 4%.

Так, кількість нових випадків зараження COVID збільшилася лише у Західно-Тихоокеанському регіоні (на 19%). При цьому у Східному Середземномор'ї, Америці, Африці та Європі захворюваність знизилася на 37%, 32%, 30% та 16% відповідно.

Кількість жертв COVID за минулий тиждень зросла у Східному Середземномор'ї (на 38%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 27%), Африці (на 14%), Америці (на 5%) та Європі (на 1%). А у Південно-Східній Азії показник смертності, навпаки, зменшився – на 9%.