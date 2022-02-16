Японія продовжить стежити за обстановкою навколо України

Уряд Японії впевнений, що по ситуації навколо України необхідно зберігати максимальну пильність. Про це заявив на регулярній пресконференції генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, повідомляє ТАСС.

"Уряд Японії усвідомлює, що (навколо України - ред.) триває ситуація, в якій у жодному разі не можна послаблювати пильність і необхідно зберігати обережність" , - зазначив він, наголосивши, що уряд Японії продовжить уважно стежити за подальшим розвитком подій.

Він також додав, що японська сторона в курсі заяви Міноборони РФ про те, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань.

"З іншого боку, президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну залишається" , - зазначив генсек уряду.

Мацуно вкотре повторив слова про те, що уряд Японії послідовно виступає за збереження суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми наполегливо вимагаємо, щоб будь-які питання вирішувалися дипломатичним шляхом" , - підкреслив генсек японського уряду, знову повторивши, що у разі вторгнення Росії в Україну уряд Японії у співпраці з міжнародною спільнотою та країнами G7 вживе належних заходів, які залежно від ситуації можуть включати запровадження санкцій проти РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, генеральний секретар кабінету міністрів зазначив, що уряд Японії в курсі повідомлень про масовані DDoS-атаки на сайти українських відомств і банків, однак уникнув прямої відповіді, хто, на думку японської влади, міг стояти за цими атаками. Водночас Мацуно нагадав, що російська сторона неодноразово звинувачувалась у кібератаках на іноземні держави.