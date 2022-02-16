Топ-5 рослин, які найбільш небезпечні для домашніх тварин

Деякі кімнатні рослини можуть бути токсичними для тварин. Їхня присутність у будинку здатна викликати в улюбленців блювоту і тремор. Зокрема, йдеться про кішок та собак, повідомляє Обозреватель.

Небезпечними для здоров'я тварин є алое віра, тюльпани, лілія миру та нефритові рослини.

Тюльпани містять глікозиди, які є у всіх кольорах сімейства лілейних. А найтоксичнішою частиною рослини є цибулина, і після вживання в їжу (що часто буває у тварин) вона здатна викликати такі симптоми, як блювання та гіперсалівація.

Тюльпани викликають блювання та гіперсалівацію. Джерело: pixabay.com

Також господарі люблять прикрашати свій будинок лілеєю миру. Однак рослина з великими білими квітками може подразнювати рот вихованців.

Лілія світу подразнює рот вихованців. Джерело: pixabay.com

Алое вера теж користується популярністю, але якщо його з'їсть тварина, то може страждати від тремору та блювоти. Все тому, що ця квітка містить антрахінонові глікозиди, які метаболізуються кишковими бактеріями з утворенням сполук, що збільшують кількість слизу у товстій кишці.

Алое вера викликає у тварин тремор. Джерело: pixabay.com

Небезпечним для здоров'я кішок і собак є підвиди нефритового дерева – товстянка овальна та заміокулькас. Їхні токсини можуть викликати такі симптоми, як біль у животі та блювання.