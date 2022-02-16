Топ-5 рослин, які найбільш небезпечні для домашніх тварин
Деякі кімнатні рослини можуть бути токсичними для тварин. Їхня присутність у будинку здатна викликати в улюбленців блювоту і тремор. Зокрема, йдеться про кішок та собак, повідомляє Обозреватель.
Небезпечними для здоров'я тварин є алое віра, тюльпани, лілія миру та нефритові рослини.
Тюльпани містять глікозиди, які є у всіх кольорах сімейства лілейних. А найтоксичнішою частиною рослини є цибулина, і після вживання в їжу (що часто буває у тварин) вона здатна викликати такі симптоми, як блювання та гіперсалівація.
Також господарі люблять прикрашати свій будинок лілеєю миру. Однак рослина з великими білими квітками може подразнювати рот вихованців.
Алое вера теж користується популярністю, але якщо його з'їсть тварина, то може страждати від тремору та блювоти. Все тому, що ця квітка містить антрахінонові глікозиди, які метаболізуються кишковими бактеріями з утворенням сполук, що збільшують кількість слизу у товстій кишці.
Небезпечним для здоров'я кішок і собак є підвиди нефритового дерева – товстянка овальна та заміокулькас. Їхні токсини можуть викликати такі симптоми, як біль у животі та блювання.