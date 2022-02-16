У РФ пригрозили відповіддю на "вторгнення" України в "ЛДНР"

У разі вторгнення військ України на так звані республіки "ДНР" і "ЛНР", відповідь Росії для захисту російських громадян, що живуть там, буде пропорційною. Про це заявила речник Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє Дзеркало тижня.

Варто зазначити, що Матвієнко побічно визнала наявність громадян РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей України, а також підтвердила пряму зацікавленість країни-агресора у вирішенні питання Донбасу військовим шляхом.

Спікер додала, що Москва зробить все, щоб не допустити війни, тому що "сама думка про війну з українським народом просто блюзнірська".

"У невизнаних республіках живе багато тисяч російських громадян. Очевидно, що у разі вторгнення збройних сил України ми їх у біді не кинемо, в образу не дамо. Зробимо все необхідне, щоб захистити. Природно, наша відповідь буде відповідна масштабам агресії, що виникла військово- політичної обстановки", - сказала Матвієнко.

У Росії ніхто не хоче війни ні з Україною, ні з будь-ким, уточнила вона.