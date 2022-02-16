Bloomberg дізнався про підготовку російських нафтотрейдерів до санкцій

Російські нафтові трейдери та покупці російської нафти готуються до торгових обмежень на експорт сировини у разі запровадження санкцій країн Заходу проти Росії через Україну, повідомляє РБК.

Як пише Bloomberg з посиланням на учасників ринку, трейдери особливо побоюються, що обмеження торкнуться популярних в Азії сортів ESPO (сибірська нафта, що поставляється трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан) і Sokol, яку видобувають на Далекому Сході. Агентство зазначає, що такий варіант розвитку подій є малоймовірним, проте деякі опитані імпортери повідомили, що починають переглядати плани закупівель на квітень.

Ще кілька трейдерів у Європі заявили, що чекають і хочуть оцінити, як ситуація довкола України вплине на нафтовий ринок.

Як зазначає Bloomberg з посиланням на дані S&P Global Platts за п'ятницю, 11 лютого, вартість нафти Urals у Європі впала: різниця в ціні з маркою Brent досягла максимуму з квітня 2020 року. Вартість нафти в Азії поки що залишається на високому рівні: минулого тижня Sokol торгувалася з найбільшою за два роки націнкою на тлі різкого зростання попиту.

На думку опитаних агентством трейдерів, у разі санкцій проти Росії та відмови Азії від сортів Sokol та ESPO виграти можуть Саудівська Аравія та ОАЕ. Покупці, швидше за все, спробують збільшити постачання через довгострокові нафтові контракти з Ер-Ріядом або спотові з Абу-Дабі.

Окрім сирої нафти, Азія купує в Росії нафтопродукти, такі як дизельне паливо, мазут. Будь-які торгові обмеження призведуть до стрибка цін, як це сталося з дизельним паливом та бензином, зазначає агентство.