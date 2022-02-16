У Бразилії через паводок загинуло майже двадцять людей

Щонайменше 18 людей загинули у вівторок, внаслідок розливу річок у бразильському Петрополісі на південному сході країни, повідомляє "Известия".

За шість годин випало більше опадів, ніж очікувалося протягом місяця, а індекс дощу досяг 259 мм.

За даними місцевих ЗМІ з посиланням на дані управління пожежної охорони, тіла вдалося виявити після того, як рівень річки впав і із затопленого центру міста пішла вода.

Зазначається, що цивільна оборона зафіксувала 95 подій, у тому числі 80 зсувів та 11 точок затоплення.

Через ураган міністерство освіти повідомило, що заняття в освітніх закладах призупинено.

При цьому міністр регіонального розвитку Рожеріу Марінью повідомив про шість загиблих внаслідок розливу річок.

Як повідомив губернатор штату Ріо-де-Жанейро Клаудіу Кастру, над усуненням наслідків удару стихії зараз працюють 120 рятувальників, до них направлено ще 60 людей.