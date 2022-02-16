Курс валют НБУ на 16 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 16 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 15 лютого знизився на 29 коп. до 28.24 за 1 долар.

Курс євро впав на 30 коп. до 32.03 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.75 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.24 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 29 коп. до 30.55 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 7.11 за 1 польський злотий.