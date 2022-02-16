Курс валют НБУ на 16 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 16 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 15 лютого знизився на 29 коп. до 28.24 за 1 долар.
Курс євро впав на 30 коп. до 32.03 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.75 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.24 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 29 коп. до 30.55 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 7.11 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.242 400
|EUR
|Євро
|32.028 300
|RUB
|Рубль
|0.374 970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.240 200
|CHF
|Швейцарський франк
|30.553 800
|PLN
|Польський злотий
|7.110 200