Рецепт смачного сніданку нашвидкуруч

А ще – трохи твердого сиру, один помідор і тортилья, яку спокійно замінить лаваш. Якщо раптом захочеться збагатити склад інгредієнтів, омлет від цього тільки виграє, повідомляє Сьогодні.

Можна взяти лаваш, але тоді потрібно надати йому приблизної форми кола. У результаті омлет обсмажуватиметься, а звідси – й розміщуватиметься саме на ньому. Далі треба додати варену ковбасу, помідор і твердий сир.

Швидкий сніданок із яєць, лаваша та ковбаси

Інгредієнти на одну порцію:

яйце – 2 шт.;

лаваш або тортилья;

сир;

ковбаса;

помідори;

твердий сир;

вершкове масло;

сіль, перець, олія – на смак.

Як приготувати:

Яйця збити із сіллю та перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду. Коли яйця схопляться, викласти на них тортилью або лаваш. Накрити кришкою, перевернути і повернути до сковороди лавашем униз. Натерти сир і викласти на омлет, потім – нарізану ковбасу та помідори. Скласти омлет навпіл і обмазати вершковим маслом. Перевернути та обмазати вершковим маслом з іншого боку. Смажити ще кілька хвилин.

Як готується цей супершвидкий сніданок – дивіться у відео.