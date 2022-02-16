Рецепт смачного сніданку нашвидкуруч
А ще – трохи твердого сиру, один помідор і тортилья, яку спокійно замінить лаваш. Якщо раптом захочеться збагатити склад інгредієнтів, омлет від цього тільки виграє, повідомляє Сьогодні.
Можна взяти лаваш, але тоді потрібно надати йому приблизної форми кола. У результаті омлет обсмажуватиметься, а звідси – й розміщуватиметься саме на ньому. Далі треба додати варену ковбасу, помідор і твердий сир.
Швидкий сніданок із яєць, лаваша та ковбаси
Інгредієнти на одну порцію:
- яйце – 2 шт.;
- лаваш або тортилья;
- сир;
- ковбаса;
- помідори;
- твердий сир;
- вершкове масло;
- сіль, перець, олія – на смак.
Як приготувати:
- Яйця збити із сіллю та перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду.
- Коли яйця схопляться, викласти на них тортилью або лаваш. Накрити кришкою, перевернути і повернути до сковороди лавашем униз.
- Натерти сир і викласти на омлет, потім – нарізану ковбасу та помідори.
- Скласти омлет навпіл і обмазати вершковим маслом. Перевернути та обмазати вершковим маслом з іншого боку. Смажити ще кілька хвилин.
Як готується цей супершвидкий сніданок – дивіться у відео.