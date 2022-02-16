Шольц оцінив свої переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підбив підсумки своїх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, високо оцінивши їхню якість, повідомляє Новое время.

"Це була дуже інтенсивна, дуже довірча розмова" , - цитує слова Шольца DW.

За його словами, вони з Путіним говорили відкрито, а не заздалегідь підготовленими тезами промов.

"Це була хороша відправна точка з урахуванням складних завдань та викликів, із якими ми стикаємося" , - додав німецький канцлер.

Шольц зазначив, що він та Путін неодноразово давали один одному зрозуміти, що не у всьому згодні.

"Хорошою новиною" є те, що є достатньо пунктів, за якими розмова лідерів може бути продовжена" , - сказав він.