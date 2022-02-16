Шольц оцінив свої переговори з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підбив підсумки своїх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, високо оцінивши їхню якість, повідомляє Новое время.
"Це була дуже інтенсивна, дуже довірча розмова", - цитує слова Шольца DW.
За його словами, вони з Путіним говорили відкрито, а не заздалегідь підготовленими тезами промов.
"Це була хороша відправна точка з урахуванням складних завдань та викликів, із якими ми стикаємося", - додав німецький канцлер.
Шольц зазначив, що він та Путін неодноразово давали один одному зрозуміти, що не у всьому згодні.
"Хорошою новиною" є те, що є достатньо пунктів, за якими розмова лідерів може бути продовжена", - сказав він.
"Ми повинні робити все разом для підтримки миру та безпеки в Європі. Тепер це питання якості політичного керівництва лідерів - не допустити абсурдної ситуації, за якої через невирішені питання членства України в НАТО в Європі вибухне війна", - підкреслив Шольц.