Газета, яка назвала час вторгнення РФ В Україну, переписала статтю

Британська газета The Sun, яка написала статтю про те, що Росія вторгнеться в Україну о 3:00 ночі 16 лютого, переписала текст після того, як напад не відбувся, повідомляє Лента.Ру.

Тепер замість названого часу там йдеться, що ніч минула без подій.

Новий заголовок статті свідчить, що «Росія готова вторгнутися в Україну будь-коли із застосуванням масованого ракетного удару і 200 000 військовослужбовців, стверджує розвідка США». А в самому редагованому тексті йдеться, що «холодне ясне небо над Києвом, де люди приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним».