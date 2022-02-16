В Україні проходить Марафон Єднання #UAразом

У День єднання, 16 лютого, на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання "#UAразом". Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою, повідомляє УНІАН.

Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери. Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати нашу країну. Відкриватиме марафон Президент України Володимир Зеленський.

Марафон Єднання "#UAразом" транслюватимуть телеканали: 1+1, Уніан ТБ, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, ICTV Ukraine, ОЦЕ, Інтер, Інтер+, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фільм, Україна, Україна 24, НЛО, Індіго, Еспресо, Прямий, 5 канал, 4 канал, 24 канал, UA:ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA:КРИМ, Дом, Рада, Перший кримськотатарський телеканал АTR. А ще регіональні мовники: UA: Буковина, UA: Вінниця, UA: Волинь, UA: Дніпро, UA: Донбас, UA: Житомир, UA: Чернігів, UA: Закарпаття, UA: Запоріжжя, UA: Карпати, UA: Кропивницький, UA: Київ, UA: Львів, UA: Миколаїв, UA: Одеса, UA: Полтава, UA: Рівне, UA: Суми, UA: Тернопіль, UA: Харків, UA: Херсон, UA: Поділля, UA: Черкаси, телерадіокомпанія "Аверс", телевізійна компанія "Приват ТБ Дніпро", телерадіокомпанія "Рівне 1", Дніпро ТБ, телерадіоорганізація "Ліга", телеканал "АТН", "Реал-Медіа", незалежна телерадіокомпанія "ІРТА", телерадіокомпанія "Люкс", телеканали "Київ", LIVE, ODESSA-LIVE та "Типовий Київ".

Також марафон підтримають радіогрупи "TAVR Media" та "Український Медіа Холдинг".

Транслювати марафон будуть також Українське радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура.