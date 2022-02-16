Сім продуктів для покращення гормонального фону та підвищення лібідо

Сім продуктів для покращення гормонального фону та підвищення лібідо
Фото: Рixabay

Питання порушення гормонального фону, фертильності та лібідо хвилює багатьох жінок. Але перш ніж "рятуватися" ліками, важливо спробувати налагодити режим сну та харчування, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Дієтолог Ганна Гоголєва також включити у свій щоденний раціон прості продукти. Завдяки різноманітним поживним речовинам вони чудово вплинуть на гормональне тло. Додатковий бонус – така їжа найчастіше є на кожній кухні.

Топ-7 продуктів для підвищення лібідо

  • Джерела риб'ячого жируморська жирна риба: лосось, скумбрії, оселедець, печінка тріски. Ці продукти містять необхідні для гормональної системи Омега-3 жирні кислоти.
  • Листова зелень, шпинат, калі, капуста та водорості. Ці продукти багаті мінералами, магнієм, калієм, кальцієм, вони контролюють стан кісткової тканини та відповідають за менструальний цикл.
  • Насіння соняшника, гарбузове насіння, розторопша, є джерелами багатьох вітамінів і мінералів, які допомагають видаляти старі гормони з тіла і не дають підвищуватися естрогену і прогестерону.
  • Мед, "мінеральний жир" допомагає підтримувати здорову функцію яєчників.
  • Бобові та зернобобові, важливі джерела амінокислот та вітамінів групи В. Полегшують зачаття.
  • Авокадо – суперфуд, антиоксидант, має протизапальний ефект, підтримує молодість. Позитивно впливає на зачаття.
  • Прянощі: кориця, гвоздика, імбир, куркума, пажитник, перець. "Гарячі" спеції допомагають налаштувати репродуктивну систему, благотворно впливають на овуляцію, вирівнюють цикл, борються зі стрибками цукру.

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