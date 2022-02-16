Сім продуктів для покращення гормонального фону та підвищення лібідо
Питання порушення гормонального фону, фертильності та лібідо хвилює багатьох жінок. Але перш ніж "рятуватися" ліками, важливо спробувати налагодити режим сну та харчування, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Дієтолог Ганна Гоголєва також включити у свій щоденний раціон прості продукти. Завдяки різноманітним поживним речовинам вони чудово вплинуть на гормональне тло. Додатковий бонус – така їжа найчастіше є на кожній кухні.
Топ-7 продуктів для підвищення лібідо
- Джерела риб'ячого жиру – морська жирна риба: лосось, скумбрії, оселедець, печінка тріски. Ці продукти містять необхідні для гормональної системи Омега-3 жирні кислоти.
- Листова зелень, шпинат, калі, капуста та водорості. Ці продукти багаті мінералами, магнієм, калієм, кальцієм, вони контролюють стан кісткової тканини та відповідають за менструальний цикл.
- Насіння соняшника, гарбузове насіння, розторопша, є джерелами багатьох вітамінів і мінералів, які допомагають видаляти старі гормони з тіла і не дають підвищуватися естрогену і прогестерону.
- Мед, "мінеральний жир" допомагає підтримувати здорову функцію яєчників.
- Бобові та зернобобові, важливі джерела амінокислот та вітамінів групи В. Полегшують зачаття.
- Авокадо – суперфуд, антиоксидант, має протизапальний ефект, підтримує молодість. Позитивно впливає на зачаття.
- Прянощі: кориця, гвоздика, імбир, куркума, пажитник, перець. "Гарячі" спеції допомагають налаштувати репродуктивну систему, благотворно впливають на овуляцію, вирівнюють цикл, борються зі стрибками цукру.