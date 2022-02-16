Сім продуктів для покращення гормонального фону та підвищення лібідо

Питання порушення гормонального фону, фертильності та лібідо хвилює багатьох жінок. Але перш ніж "рятуватися" ліками, важливо спробувати налагодити режим сну та харчування, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Дієтолог Ганна Гоголєва також включити у свій щоденний раціон прості продукти. Завдяки різноманітним поживним речовинам вони чудово вплинуть на гормональне тло. Додатковий бонус – така їжа найчастіше є на кожній кухні.

Топ-7 продуктів для підвищення лібідо