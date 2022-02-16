Легендарний DeLorean повернеться у вигляді електромобіля

Майже сорок років тому на великі екрани вийшов фільм «Назад в майбутнє», який зробив спірний автомобіль у кузові з нержавіючої сталі DeLorean DMC-12, що випускався з 1981 по 1982 роки, статус культового. Несподівано для всіх шанувальників цього авто, компанія DMC оголосила, що цього року випустить електронну версію DeLorean, повідомляє 3Dnews.

Бренд DeLorean Motor Company був перезапущений трохи більше ніж 10 років тому в Техасі, США, як підприємство з відновлення та обслуговування оригінальних машин, випущених у 1981-82 роках. Механік Стівен Вінн (Stephen Wynne) придбав як торгову марку, і запас оригінальних заводських деталей, а потім налагодив виробництво їх копій. У 2016 році Він оголосив, що почне виробництво абсолютно нових версій DeLorean відповідно до положень нового американського закону, який дозволяє автовиробникам випускати обмежену кількість реплік історичних авто без необхідності дотримання всіх сучасних вимог. Тепер компанія опублікувала перший тизер електромобіля DeLorean, який цього року дебютує.

DMC не розкрила ніяких подробиць про майбутнє авто, поділившись лише коротким відеороликом, в якому демонструє контури передньої частини машини з дверима, що відкриваються вгору, у вигляді крил чайки і декоративним V-подібним елементом між фарами, що продовжує заданий ними мотив. Італійська компанія Italdesign, заснована дизайнером, який працював над оригінальним DeLorean, Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro), також поділилася цим відео на своєму YouTube-каналі, підтвердивши свою участь у проєкті.

Точна дата запуску машини та її вартість поки що не повідомляються, як не розкривається і тираж, яким вона буде випущена.