У Росії повідомили про повернення військ з навчань у Криму
Російські військові повідомили про повернення з навчань у Криму підрозділів Південного військового округу, повідомляє "Интерфакс".
"Підрозділи Південного військового округу (ПВО), які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст.
Там заявили, що особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу – танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок на залізничні платформи на станціях навантаження.
"Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин", - повідомили військові.