Ніколи не запивайте таблетки цими напоями

Таблетки потрібно запивати тільки водою. Такі рекомендації ви можете знайти в будь-якій анотації до препаратів. Результати нового дослідження підкреслюють, наскільки важливо робити саме те, що вказують в показаннях до ваших ліків, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

В чому полягає дослідження

Вивчивши п'ять марок безрецептурних ліків, призначених для полегшення болю, запалення або алергії, вчені прийшли до висновку, що всі напої крім води значно збільшують час розпаду ліків, що може призвести до розчинення препарату до того, як він попаде в організм. Це може вплинути на його ефективність, а також обернуться іншими проблемами.

Вчені з'ясували, що ні в якому разі не можна запивати таблетки апельсиновим соком, кавою, колою, молоком і енергетичними напоями. Наприклад, гарячі напої, такі як кава, можуть змінити хімічний склад ліків і час їх розпаду. Чи варто говорити, що ліки категорично не можна запивати газованими, солодкими напоями, такими як кола.

У дослідженні сказано, що кока-кола була одним з напоїв, який вплинув на розпад більшості ліків, за винятком одного, призначеного для лікування симптомів алергії.