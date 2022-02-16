CNN: ескалація в Україні загрожує США зростанням інфляції більш ніж на 10%

Загострення ситуації довкола України загрожує США зростанням інфляції більш ніж на 10% у річному обчисленні вперше з 1981 року. Про це заявила у вівторок телекомпанія CNN, посилаючись на результати аналізу, проведеного спеціалістами міжнародної консалтингової компанії RSM, повідомляє ТАСС.

Експерт RSM Джо Бруселас вважає, що можливий конфлікт між Росією та Україною може загрожувати тим, що ціни на нафту зростуть до $120 за барель. При цьому, як уточнює CNN, аналітики JPMorgan Chase раніше попереджали, що вартість енергоносія у разі ескалації може сягнути $120 за барель.

За такого розкладу, вважає Бруселас, споживчі ціни у річному обчисленні можуть зрости на 2,8 процентних пункти, що призведе до зростання інфляції більш ніж на 10%. Востаннє такий високий показник зростання інфляції був зафіксований у США у жовтні 1981 року, констатує CNN. Спеціаліст RSM при цьому не виключає, що негативний ефект можливого конфлікту на економіку США може бути більш стриманим.

Минулого четверга Міністерство праці США відзвітувало про зростання річної інфляції на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Це найвищі показники зростання інфляції у країні протягом останніх 40 років. У США восьмий місяць поспіль інфляція перевищує позначку 5%. На думку аналітиків, таке зростання цін призведе до того, що Федеральна резервна система країни, яка виконує функції центрального банку, підвищить базову процентну ставку раніше запланованого терміну.