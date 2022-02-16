Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок новина про те, що підрозділи російської армії Західного та Південного військових округів повертаються на бази після закінчення навчань, була позитивно сприйнята валютним ринком. Курс долара різко пішов униз.

Зниження котирувань було настільки швидким, що Національному банку довелося викуповувати надлишки пропозиції валюти, щоб обмежити темпи зміцнення гривні. Сьогодні з самого ранку – нова порція позитиву: попри прогнози, що Росія нападе на Україну 16 лютого, нічого, на щастя, не сталося. Міжбанківський валютний ринок продовжить входити в нормальний робочий ритм, передумови для продовження зміцнення гривні - дуже великі. Національний банк продовжить спостерігати за ринком і у разі потреби вийде з інтервенцією.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 28,20/28,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у вівторок подешевшав одразу на 40 копійок. Вранці великі оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,63-28,65 гривні; до обідньої перерви цінник опустили до 28,23-28,25 гривень, а до 17:00, за незначним підвищенням на міжбанку, підняли до 28,26-28,28 гривень. Сьогодні оптові обмінні пункти Києва почнуть продаж долара за ціною від 28,24 до 28,27 гривні. Далі все цілком і повністю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на міжбанку. Якщо гривня на міжбанку продовжуватиме зміцнюватися, подешевшає і готівковий долар.

Євро на ринку FOREX у вівторок виріс після двох днів падіння євро до 1,1366 долара на тлі чергового зниження геополітичної напруги. Зранку середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1343-1,1359 долара. Готівковий євро вчора також пішов униз за доларом: вранці його продавали по 32,50-32,55 гривень, до обіду євровалюта в столиці подешевшала на 30 копійок, до 32,20-32,25 гривень, а надвечір додала в ціні пару копійок – євро почали продавати за 32,25-32,28 гривень. Сьогодні вранці його продаватимуть по 32,20-32,30 гривень. Далі все залежатиме від ситуації з готівковим доларом: євро слідуватиме строго за ним. Якщо готівковий долар продовжить дешевшати, ціна готівкового євро також знизиться.

Російський рубль у вівторок виріс до 75,20 руб/$ на новині про повернення частини військ з навчань, але надвечір знову подешевшав до 76 руб/$, оскільки рубль, що подорожчав, почали активно продавати. Станом на 8:00 середи він торгується в діапазоні 75,20-75,30 руб/$. Готівковий рубль у столиці вчора продавали по 3,71-3,74 гривні за 10 рублів. Сьогодні ціна рубля збережеться на тому ж рівні.