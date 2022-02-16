Європа приготувалася до скорочення постачання газу з Росії

Європейський союз передбачив заходи, які допоможуть європейським країнам впоратися із частковим припиненням імпорту газу з Росії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Интерфакс.

"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення постачання газу "Газпромом" тепер показують, що ми зараз знаходимося скоріше у безпечній ситуації", - заявила вона журналістам у Страсбурзі.

За словами фон дер Ляйєн, ЄС обговорив зі США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю питання можливого збільшення постачання як зрідженого (ЗПГ), так і природного газу.

"Ми також поговорили з основними постачальниками ЗПГ(...), запитали, чи можна буде переадресувати постачання на користь ЄС", - сказала вона.

Голова Єврокомісії заявила, що ці зусилля приносять плоди, нагадавши про рішення Японії, яка заявила минулого тижня, що переадресує частину партій ЗПГ до Європи у відповідь на прохання ЄС та США.

Фон дер Ляйєн сказала, що розвиток європейської енергетичної інфраструктури останніми роками дозволив покращити розподіл газу та електроенергії між країнами, але повне припинення постачання російського газу все одно вимагатиме додаткових заходів.

Вона заявила, що дії Росії щодо України свідчать про те, що Європі необхідно скорочувати залежність від російського газу, цьому сприятиме запланований перехід на відновлювані джерела енергії.