Вночі на Майдані Незалежності пролунав гімн Радянського Союзу

У прямому ефірі агентства Reuters на Майдані Незалежності прозвучав гімн СРСР, повідомляє headlines Україна.

Агентство запустило пряму трансляцію з Києва під назвою "Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи".

Трансляція почалася 15 годин тому і продовжується досі.

Учора, 15 лютого, британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомив, що російське вторгнення заплановане на три години ночі середи за київським часом.