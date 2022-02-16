Вночі на Майдані Незалежності пролунав гімн Радянського Союзу
У прямому ефірі агентства Reuters на Майдані Незалежності прозвучав гімн СРСР, повідомляє headlines Україна.
Агентство запустило пряму трансляцію з Києва під назвою "Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи".
Трансляція почалася 15 годин тому і продовжується досі.
Учора, 15 лютого, британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомив, що російське вторгнення заплановане на три години ночі середи за київським часом.