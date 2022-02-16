Kia та Hyundai виступили проти дотацій на покупку електромобілів

Концерн Kia і Hyundai в останні роки активно виводить на світові ринки нові електромобілі та плагін-гібриди. Тому керівництво компанії навсправжки перейнялося питанням підвищення попиту на електромобілі і запропонувало відмовитися від старих методів стимуляції, повідомляє РБК-Україна.

Так, глава Kia у Великобританії Пол Філпотт просить уряд Великобританії відмовитися від надання грантів покупцям електромобілів і інвестувати більше коштів в національну мережу зарядок. Філпотт зазначив, що згідно з внутрішньою статистикою компанії надаються державою знижки ніяк не вплинули на попит.

Філпотт також зазначив:

"Я думаю, що у людей є тривога з приводу зарядки, і саме на цьому має бути зосереджена увага всіх. У автомобілістів повинна бути абсолютна впевненість у зарядній інфраструктурі. Ось чому держави повинні відмовитися від грантів і звернутися до реальних матеріальних інвестицій в інфраструктуру".

На думку топ-менеджера, при ретельному прорахунку за кожну знижку на електромобіль можна встановити одну зарядну станцію. Таким чином, незабаром вдасться вирішити дефіцит точок зарядки в багатьох регіонах Європи та мінімізувати негативний ефект недостатнього на думку автомобілістів запасу ходу їх електрокарів.