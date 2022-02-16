Євросоюз захотів свій супутниковий інтернет як у Ілона Маска

Європейський Союз оприлюднив план створення супутникової системи на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечить широкосмуговий доступ до Інтернету. Вона дозволить знизити залежність блоку від іноземних компаній та захистити ключові послуги зв'язку та дані від зовнішнього втручання, повідомляє 3Dnews.

Вартість проекту оцінюється в 6,8 млрд євро з фінансуванням як із державних, так і приватних джерел. Єврокомісія планує направити на реалізацію проекту зі свого бюджету 2,4 млрд євро у період з 2022 по 2027 рік, решта коштів надійдуть від країн ЄС, Європейського космічного агентства та приватних компаній. Ця програма, як очікується, буде запущена наступного року.

Комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон (Thierry Breton) заявив у понеділок французькому телеканалу BFM, що Європі необхідно мати власне сузір'я інтернет-супутників. За його словами, реалізація проекту допоможе зміцнити кібербезпеку та стійкість телекомунікаційної інфраструктури країн ЄС, забезпечивши при цьому швидкісний широкосмуговий доступ до інтернету жителів Європи та Африки.

В даний час у цьому сегменті домінує компанія Ілона Маска (Elon Musk) SpaceX, яка запустила близько 2000 інтернет-супутників для угрупування глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. Компанія має перевагу перед іншими провайдерами завдяки можливості використання запуску супутників власних багаторазових ракет.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос теж планує створити аналогічну супутникову систему під назвою Project Kuiper.

Конкурентом цих компаній у ЄС може стати стартап OneWeb, який після банкрутства викупив уряд Великої Британії. Вона тепер є частиною консорціуму, до якого також входять індійський конгломерат Bharti Global, японський гурт SoftBank Group Corp. та французький супутниковий оператор Eutelsat SA. OneWeb вже вивів на орбіту дві третини початкової фази розгортання угруповання із 648 супутників.