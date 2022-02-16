Китай тестує на Олімпіаді системи розпізнавання COVID-19 у повітрі

Китайські вчені створюють системи виявлення слідів нового коронавірусу в повітрі, щоб запобігти поширенню захворювання, що викликається COVID-19. Як пише в середу пекінська газета China Daily, відповідні технології у досвідченому порядку тестуються на Олімпіаді-2022, повідомляє ТАСС.

"Робота щодо запобігання поширенню вірусу полягає в цілій низці процедур, таких як використання знезаражувальних пристроїв та тестування учасників", - констатував дослідник Школи медицини при університеті Цінхуа Лю Пен.

Перевірка повітря на вміст вірусу, за його словами, може бути важливим допоміжним інструментом раннього тривожного оповіщення.

Крім прямого зараження оточуючих при чханні й кашлі хворих людей, вважають китайські медики, передача вірусу можлива через аерозольні частинки, що знаходяться в повітрі, особливо в закритих приміщеннях.

Обладнання з виявлення цих шкідливих аерозолів є портативним приладом, що всмоктує проби повітря і відсіває з них дрібні частинки, на яких може бути вірус. Потім ці частинки розчиняються в рідині та проходять через детектор нуклеїнових кислот. Як стверджують розробники, цей прилад у 10 разів чутливіший за звичайні пристрої молекулярно-генетичної діагностики/