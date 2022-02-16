Politico: США не погодили із союзниками питання про можливі санкції проти РФ

Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не вдалося погодити з союзниками Вашингтона низку питань щодо можливого запровадження санкцій проти Росії у разі загострення ситуації навколо України. Про це написала у вівторок із посиланням на джерела американська газета Politico, повідомляє ТАСС.

Як констатує видання, Байден заявляє, що Захід "готовий дати рішучу відповідь" Росії за вказаного розвитку подій.

"Однак навіть на такій пізній стадії кризи посадовці США і європейських країн усе ще намагаються в ході закритих консультацій домовитися про те, наскільки жорсткими мають бути санкції проти Москви і коли саме їх вводити , - наголошується в публікації. - Консультації, що продовжуються, - як трансатлантичні, так і між європейськими країнами - свідчать, що, хоча Байден і його ключові помічники кажуть, що на Росію чекають "негайні", "жорсткі" та "одноманітні" заходи з боку Вашингтона та його союзників, насправді все може бути складніше".

За даними видання, "у посадових осіб з обох боків Атлантики" немає сумнівів у тому, що США та їхні союзники введуть санкції проти РФ у разі "вторгнення".

"Однак з причин юридичного, логістичного та політичного характеру пакети санкцій навряд чи будуть повною мірою ідентичними, і не обов'язково, що про всі початкові рестрикції буде оголошено одноразово" , - йдеться у публікації.

У ній наголошується, що "санкції США точно будуть жорсткішими і матимуть ширше охоплення, ніж ті заходи, які розробляють інші країни та ЄС".

Згідно з наведеними відомостями, передбачувані американські санкції "могли б торкнутися і структур у Європі, які ведуть справи з Росією".

За словами джерела видання з-поміж європейських дипломатів, сторонам ще потрібно опрацювати цілу низку питань. За його даними, поки що немає домовленості про те, які саме події могли б вважати безпосередньою підставою для запровадження санкцій.

Як уточнило джерело, "наприклад, поки неясно, чи вважатиметься серія кібератак приводом" для вказаних заходів.