Голови МЗС G7 проведуть у Німеччині термінову зустріч по Україні

Міністри закордонних справ групи семи (G7) цього тижня планують провести термінову зустріч у Німеччині. Про це, посилаючись на японське інформаційне агентство, повідомляє ТАСС.

Передбачається, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств G7 пройде на полях Мюнхенської безпекової конференції (МКБ).

За даними урядових джерел агентства, темою зустрічі має стати ситуація довкола України. Від Японії участь у зустрічі має взяти глава МЗС Йосімаса Хаясі.