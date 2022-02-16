Криптобіржа Binance провела ребрендинг

Найбільша у світі за обсягами торгів криптовалютна біржа Binance провела ребрендинг свого блокчейна Binance Smart Chain, повідомляє РБК.

Тепер мережа називається BNB Chain. Про це розповіли представники торгової платформи.

Також Binance перейменувала свій токен Binance Coin на «Build N Build». Біржовий тикер альткоина залишиться тим же (BNB). Раніше генеральний директор Binance Чанпен Чжао повідомляв у Twitter, що саме означає Build N Build.

#BNB stands for:



Build the community, aNd let the community Build.

Build'N Build. https://t.co/1QuK5rLxM6 - CZ???? Binance (@cz_binance) February 9, 2021

"BNB Chain охоплюватиме великомасштабні напрямки, включаючи GameFi, SocialFi і Metaverse", - заявив координатор екосистеми BNB Chain Самі Карім.

10 лютого стало відомо, що Binance інвестувала $200 млн у медійну компанію Forbes. Ця угода – частина плану Forbes та SPAC-компанії Magnum Opus щодо виведення Forbes на біржу у першому кварталі 2022 року.