Прощена неділя 2022: точна дата, заборони, традиції

Щорічно православні віруючі в певну дату відпускають один одному всі образи. Прощена неділя 2022 настане 6 березня, коли закінчується Масляна, а на наступний день починається Великий піст. Які слова потрібно говорити в Прощену неділю і які традиції шанувати - читайте далі в матеріалі, повідомляє УНІАН.

Прощена неділя 2022 - головні традиції

Основне, що церква рекомендує зробити в цей день - це пробачити своїх близьких і самим попросити у них вибачення. Головне - робити це щиро, розкаявшись у скоєному. Згідно з біблійними заповітами, людина, яка не відпустила образу і не очистила свою душу, не може поститися перед Великоднем - 48 днів аскетизму не допоможуть їй стати ближче до Бога. Коли у вас просять вибачення, потрібно відповідати: "Бог простить, і я прощаю".

Друга назва Прощеної неділі - "Сиропусна неділя". Це означає, що православні люди можуть вживати тільки молочні продукти.

Що потрібно робити в Прощену неділю

Щоб заручитися підтримкою церкви і точно позбутися від образ, сходіть до церкви на вечірню літургію і помоліться. Крім цього, скористайтеся традиційними звичаями:

попросіть вибачення у близьких;

подайте милостиню і допоможіть нужденним;

сповідайтеся в церкві;

влаштуйте сімейну вечерю;

погодуйте бездомних тварин і птахів.

Перед тим, як починати дотримуватися Великого посту, ви повинні очистити свою душу і розум від минулих гріхів, а також більше не повторювати скоєне і мислити тільки позитивно.

Що не можна робити в день Прощеної неділі

Християни повинні прислухатися не тільки до народних повір'їв, а й до релігійних канонів. У День всепрощення не можна:

важко працювати;

сваритися і пліткувати;

шити, прати і прибирати;

пити алкоголь.

Лицемірство і лукавство - гріхи, за які Ісус жорстоко карає людей. Тому на Прощену неділю краще здійснювати тільки благі вчинки і "бути", а не "здаватися".