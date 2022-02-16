Штучний інтелект навчили фліртувати та зiзнаватися у коханні

Британські вчені компанії Sonantic представили унікальний штучний інтелект. Їх розробка вміє фліртувати і реалістично висловлювати свої емоції, повідомляє РБК-Україна.

Як відзначають розробники, їх штучний інтелект був створений для озвучення фільмів або ж ігор.

Більш того, розробка вміє кокетливо зітхати, імітувати придих, а також проявляти емоційний зв'язок зі своїм співрозмовником. Не чужі йому і радість з сумом.

Вчені продемонстрували здібності штучного інтелекту у відеоролику.

"Те, що ви чуєте, те, що я кажу, ніколи не було сказано людиною, це було згенеровано комп'ютером. Я не справжня, я не народжувалася і не помру" , - заявляє розробка вчених.

Нагадаємо, що в Британії штучний інтелект навчили писати програмний код на рівні програмістів, а у Німеччині його використовували для поліпшення руху транспорту.