В організмі російської фігуристки Валієвої знайшли ще два препарати

Допінг-проба, в якій у російської фігуристки Каміли Валієвої знайшли заборонений триметазидин, містила ще дві незвичайні речовини, повідомляє Обозреватель.

Ними виявилися препарати для підвищення витривалості та покращення роботи серця L-карнітин та гіпоксен. Втім, вони не входять до списку забороненого Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA).

The New York Times наводить слова виконавчого директора Антидопінгової агенції США (USADA) Тревіса Тайгарта.

"Виявлення відразу кількох речовин у елітного спортсмена, тим більше такого молодого, як Валієва, було вкрай дивно. Суміш трьох компонентів – двох дозволених та одного забороненого, судячи з усього, спрямована на підвищення витривалості, зниження стомлюваності та ефективніше споживання кисню" , – вважає функціонер.

Також стало відомо, що під час розгляду представники олімпійського комітету Росії та деякі чиновники Міжнародного олімпійського комітету припускали помилкове виявлення триметазидину в аналізах. Проте суміш одразу трьох незвичайних компонентів спростовує це твердження.

Каміла Валієва у Пекіні-2022.

Нагадаємо, позитивну допінг-пробу взяли 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії у Санкт-Петербурзі, а проаналізували у лабораторії у шведському Стокгольмі. Через це результати Валієвої на Олімпійських іграх не вважаються офіційними.