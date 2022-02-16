У США заявили, що "пов'язані з РФ" хакери проникли у комп'ютерні мережі України

Американська розвідка стверджує, що хакери, нібито пов'язані з РФ, ймовірно, широко проникли у військові, енергетичні та інші критично важливі комп'ютерні мережі України для збору розвідданих та готовності порушити роботу цих систем у разі ескалації, пише газета Washington Post з посиланням на недавно розсекречені дані розвідки США, повідомляє РИА Новости.

За словами неназваного високопоставленого американського чиновника, Москва може спробувати порушити роботу українських об'єктів, які надають критично важливі послуги, такі як електропостачання, транспорт, фінанси та телекомунікації.

При цьому робити вони це можуть або для підтримки військових операцій, або для того, щоб посіяти паніку і спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні, вважає чиновник.

"Ми не знаємо, чи вони мають намір зробити це" , - наводить видання слова чиновника.

"Але ми працюємо з Україною над посиленням їхнього кіберзахисту" , - додав він.

Інший американський чиновник стверджує, що хакерів, які нібито працюють на російські спецслужби, вдалося засікти всередині українських систем.

Як пише видання, нібито російські хакери розробили спеціальне шкідливе програмне забезпечення для використання його проти комп'ютерів в Україні. На думку західних чиновників, це створило проблему для систем кібербезпеки країни, попри те, що їх покращили за останні роки.

За словами чиновника, у разі виникнення кризи уряд США спробує надати підтримку Україні дистанційно.